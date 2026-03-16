Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В Кремле отрицают информацию издания Financial Times о том, что внимание президента США Дональда Трампа переключилось с войны в Украине на Иран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что Вашингтон продолжает давить на Киев для достижения договоренностей.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Песков отреагировал на публикацию FT, в которой говорилось о том, что переговорный процесс по Украине якобы зашел в тупик после того, как Трамп сосредоточился на конфликте вокруг Ирана. Представитель Кремля заявил журналистам, что Москва отслеживает такие сообщения, однако у нее другое видение позиции Вашингтона.

По словам Пескова, последние высказывания Трампа, наоборот, свидетельствуют о том, что он продолжает уделять внимание теме Украины.

«Скажем так, активное упоминание президентом Трампом темы Украины говорит о другом», — сказал спикер российского диктатора.

В Кремле считают, что американский президент продолжает побуждать главу украинского государства Владимира Зеленского к поиску договоренностей для завершения войны.

«РФ открыта к продолжению мирного процесса по Украине и ждет следующего раунда переговоров», — заверил Песков, добавив, что дата и место следующего раунда пока не определены.

Потеря интереса Трампа к Украине — суть статьи FT

Накануне в статье Financial Times сообщалось о том, что продвижение мирного процесса США по войне в Украине под угрозой срыва из-за потери интереса Трампа и войны с Ираном, которая отвлекла внимание Вашингтона. Эскалация на Ближнем Востоке отодвинула украинский вопрос на второй план, из-за чего переговоры в Женеве приостановлены, а встреча в Абу-Даби отложена без определения новых дат.

Кремль подтвердил паузу в диалоге, ссылаясь на изменение американских приоритетов. На фоне ослабления давления США на покупателей российской нефти Зеленский отметил, что такие решения не способствуют миру. В то же время Москва не демонстрирует готовности к компромиссам, считая, что у нее есть преимущество на поле боя, тогда как Киев отвергает неприемлемые требования агрессора.

В свою очередь издание The Telegraph пишет, что конфликт на Ближнем Востоке делает войну в Украине «забытой», что играет на руку президенту РФ Владимиру Путину. США и союзники сталкиваются с дефицитом оружия, поскольку ресурсы идут на защиту в Заливе. Скачок цен на нефть из-за нестабильности и смягчение санкций наполняют бюджет РФ, а внимание Запада смещается с Киева на новые угрозы. В этой ситуации Европа должна действовать решительно: разблокировать помощь, которую тормозит Венгрия, и передать Украине замороженные российские активы, иначе Кремль станет единственным победителем в глобальном хаосе.