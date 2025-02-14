Потерю оккупированных территорий Украины запишут в спецсоглашении — США

Вашингтон считает, что Украине вряд ли удастся отвоевать границы к 2014-му. Потерю оккупированных территорий зафиксируют в специальном соглашении.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа в отношении России и Украины Кит Келлог, сообщает " Фокус ".

Американский политик выразил мнение, что территориальных границ до того, как войска РФ вошли в Крым, уже не будет. Именно поэтому, считает Келлог, сторонам понадобится соглашение о потенциальной потере территории. Впрочем, фиксация потерь Украины в будущем мирном соглашении не означает международного признания российских территорий.

Заметим, что Келлог упомянул, как США не признавали принадлежность стран Балтии к СССР, поэтому вопросы территорий можно рассматривать в долгосрочной перспективе на переговорах. Сражающимся сторонам, по мнению Келлога, нужен настоящий стабильный мир. Соглашение должно гарантировать долговечный и очень устойчивый режим безопасности, добавил он.

Напомним, заместитель спецпредставителя президента США Дональда Трампа в Украине Джон Коул заявил, что Вашингтон не исключает потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границе существовавших до 2014 года.

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