"Поток сознания": в Кремле резко отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным

"Поток сознания": в Кремле резко отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным

Российский министр назвал заявления Зеленского о встрече с Путиным в любом формате "фантазиями".

В Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с Путиным "в любом формате".

Резкое заявление сделал глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, пишут росСМИ.

"Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит на Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить", — сказал Лавров.

Российский министр назвал заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным "фантазиями".

"Они (Украинская власть — Ред.) фантазируют повсеместно и ежедневно. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать", — отметил он.

Что сказал Зеленский

Президент Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV выразил готовность к встрече с Путиным в любом формате.

Также глава государства рассчитывает провести встречу "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).

"На сегодняшний день Германия, Франция и Украина — это точно — заинтересованы во встрече в "нормандском формате".

Зеленский вспомнил о переговорах Макрона и Меркель с Путиным.

"Я не знаю всех деталей и разговоров встречи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая произошла потом, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть какие-то вопросы и предложения, как всегда с той стороны", — сказал он.

Отметим, что это уже далеко не в первый раз Зеленский заявляет о своем желании встретиться с Путиным. В последний раз он это говорил на выездном заседании фракции "Слуга народа" 3 октября.

В ответ спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы для переговоров главы Кремля Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского не рассматриваются. В этом он традиционно обвинил украинскую сторону.

Ранее в росСМИ появилась информация о, что именно хочет договориться Путин во время встречи с Зеленским. В опубликованном списке 12 вопросов.

Напомним:

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