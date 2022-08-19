"Потоки" нужны России, чтобы доставлять в Европу проблемы, а не помогать с газом — Зеленский

Два российских газопровода "Северный поток" в Европу в обход Украины нужны Кремлю исключительно для шантажа.

Россия шантажирует мир как подрывом захваченной Запорожской АЭС, так и поставкой газа в Европу.

Об этом в вечернем обращении 19 августа сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Конечно, стоит сегодня обратить внимание и на другой аспект российского шантажа в области энергетики. Снова ограничивается поставка газа в Германию через первый "Северный поток" и снова звучат абсурдные заявления о том, что якобы можно что-либо компенсировать через "Северный поток-2". Эти "потоки" нужны России исключительно для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Сейчас это совершенно очевидно", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности. И чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы для существования вообще без каких-либо поставок энергоносителей из России, тем быстрее смогут спокойно переживать любые зимы".

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