Потребуют ли от Украины отдать территории: анализ заявлений генсека НАТО

ВСУ на фронте / © Associated Press

Дискуссии о том, что Украине, возможно, придется пожертвовать частью своих территорий ради прекращения войны с Россией, ведутся еще с момента появления мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Однако Североатлантический альянс не оказывает давления на официальный Киев по этому вопросу.

Такое мнение высказал авторитетный военный аналитик Майкл Кларк для Sky News.

Во время своего визита в Киев во вторник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление, которое вызвало немало вопросов у общества. Он подчеркнул, что прекращение конфликта потребует «сложных решений».

Эта фраза мгновенно породила дискуссии: не является ли это завуалированным намеком на необходимость выведения украинских войск из Донбасса или признание оккупации других регионов? Впрочем, в прямом языке генсека не было никаких конкретных призывов к территориальным уступкам.

Есть ли давление на Киев

Кларк отверг версию, что Альянс пытается заставить Украину капитулировать в вопросе границ.

Я так не думаю. В заявлении Рютте не было ничего, что указывало бы на какое-нибудь смягчение его линии», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, позиция НАТО остается неизменной: Альянс продолжает поддерживать суверенитет Украины, а любые интерпретации слов Рютте как призыва к сдаче территорий преувеличены.

Кларк также объяснил, почему риторика западных лидеров иногда звучит неоднозначно. Он предполагает, что даже если существуют определенные частные комментарии или обсуждение уступок, украинские власти вряд ли воспримут их в качестве обязательных инструкций.

Единственная логическая причина таких осторожных заявлений со стороны руководства НАТО, по словам аналитика, состоит в дипломатии. Это может быть попыткой продемонстрировать лояльность или поддержку американского подхода к мирным переговорам, продвигаемым командой Дональда Трампа, не изменяя при этом реальной стратегии поддержки Украины.

Напомним, во время переговоров в Абу-Даби Россия потребовала включить в возможный мирный договор международное признание Донбасса как своей территории. Также стороны обсуждают экономические вопросы, механизмы прекращения огня и последующий контроль за его соблюдением. Официальных заявлений от Украины и западных партнеров на этот счет пока нет.