"Потрясающе глупое решение": дочь Келлога о законе относительно НАБУ и САП

Митинг против принятия закона о НАБУ и САП. Фото Facebook Алексей Паныч

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Дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога, президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation Меган Моббс прокомментировала принятие Верховной Радой законопроекта, ликвидирующего независимость НАБУ и САП.

Об этом она написала в соцсети Х.

Моббс назвала это решение Верховной Рады «действительно невероятно, потрясающе глупым». По ее словам, закон приняли «в самый худший возможный момент, учитывая недавние положительные изменения в политике США».

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«Это дает сильный нарратив плохим актерам», — говорит дочь Келлога, намекая на противников поддержки Украины в США.

Напомним, что сегодня, 22 июля, Верховная Рада одобрила скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору. Глава Верховной Рады Стефанчук уже подписал документ.

В то же время многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подписывать этот закон. Против закона высказались также и в Еврокомиссии.

Тем временем в Киеве, Львове и Днепре сотни людей вышли на акции протеста с требованием наложить вето на этот закон.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

В ЦЕНТРЕ КИЕВА СОБИРАЮТСЯ ПРОТЕСТУЮЩИЕ из-за принятыя в ВР закона о НАБУ и САП