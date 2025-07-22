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"Потрясающе глупое решение": дочь Келлога о законе относительно НАБУ и САП
Дочь спецпредставителя Трампа предупредила, что закон о НАБУ и САП «дает сильный аргумент для плохих актеров».
Дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога, президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation Меган Моббс прокомментировала принятие Верховной Радой законопроекта, ликвидирующего независимость НАБУ и САП.
Об этом она написала в соцсети Х.
Моббс назвала это решение Верховной Рады «действительно невероятно, потрясающе глупым». По ее словам, закон приняли «в самый худший возможный момент, учитывая недавние положительные изменения в политике США».
«Это дает сильный нарратив плохим актерам», — говорит дочь Келлога, намекая на противников поддержки Украины в США.
Напомним, что сегодня, 22 июля, Верховная Рада одобрила скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору. Глава Верховной Рады Стефанчук уже подписал документ.
В то же время многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подписывать этот закон. Против закона высказались также и в Еврокомиссии.
Тем временем в Киеве, Львове и Днепре сотни людей вышли на акции протеста с требованием наложить вето на этот закон.
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В ЦЕНТРЕ КИЕВА СОБИРАЮТСЯ ПРОТЕСТУЮЩИЕ из-за принятыя в ВР закона о НАБУ и САП