"Потрясающе": в России оценила первый раунд переговоров с США в Женеве

"Потрясающе": в России оценила первый раунд переговоров с США в Женеве

Перед официальными переговорами прошли предварительные консультации.

В Женеве прошли предварительные консультации представителей Соединенных Штатов и России перед официальной встречей, которая состоится 10 января.

Об этом сообщают РосСМИ.

Россию представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а США – первая заместитель государственного секретаря Венди Шерман. Темой переговоров была безопасность в Европе. Дипломаты общались более двух часов.

"Потрясающе. Разговор был сложный, но деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря",- заявил замглавы МИД по итогам беседы.

По его словам, завтра – на следующем раунде переговоров, стороны не будут тратить время впустую.

К слову, 12 января аналогичные переговоры пройдут между Россией и НАТО. Дискуссии ОБСЕ в Вене назначены на 13 января. Следует отметить, что накануне встреч официальные лица США категорически отвергли требования Кремля по нерасширению Альянса на восток и вывод американских войск из Восточной Европы.

Напомним, серия переговоров по так называемым "гарантиям безопасности", которые требует Москва от США и НАТО, начинаются 9 января. Речь идет об ультимативных требованиях Москвы, которые она предъявила Западу. От НАТО Россия потребовала не расширяться на восток и отдельно в этом контексте вспомнила Украину. Требуя не брать ее в ряды Североатлантического союза.

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