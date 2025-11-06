Потураев: Каналы «Резидент» и «Легитимный» – это угроза нацбезопасности Украины

© УНІАН

Реклама

Парламентарий указал, что Telegram – это экосистема, которую нужно рассматривать именно в таком виде. Поэтому борьба с этим мессенджером не эффективна ни для какой страны: заблокировать аккаунт или канал в Telegram невозможно не только для Украины, но и для любого государства.

По его словам, россия направила на работу в Telegram тысячи своих агентов, они ежедневно работают над проталкиванием роснаративов в этой сети, а главная цель – манипулирование сознанием. В частности, речь идет о каналах «Резидент» и «Легитимный», направленных на проталкивание нарративов врага среди украинского общества.

По его словам, эти каналы постоянно «пугают украинцев, делают какие-то кризисные ситуации, ссорят нас между собой и сеют недоверие к государственным институтам». В то же время спецслужбы Украины прилагают колоссальные усилия, чтобы бороться с вражеской агентурой.

Реклама

Для решения этой проблемы Потураев видит только законодательное урегулирование — принятие соответствующего законопроекта, активно разбляющегося им и Николаем Княжицким.

«Единственный путь, если идти по пути законодательства, иметь такой закон, который легитимным образом предоставить возможность штрафовать, добиваться штрафа в международных судах», — подчеркивает депутат.