"Потянет" ли Россия войну на истощение: экс-офицер ЦРУ раскрыл истинные намерения Путина

Российский диктатор Владимир Путин пытается доказать, что готов к длительной войне на истощение. Однако такая война опасна для России и может стать для нее провальной.

Об этом заявил бывший оперативный офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дуглас Лондон в статье для WSJ.

"Путин, скорее всего, не надеется на войну на истощение, но хочет, чтобы мир думал, что он надеется. Если Кремль столкнется с войной, которую невозможно выиграть, лучший результат, который он может ожидать, — это замаскировать эту слабость и запугать своих врагов. Российская армия может уйти за свои границы без серьезных последствий, и президент РФ хорошо это знает", — сказал он.

Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что год назад Путин совершил ошибку, когда ожидал, что Украина быстро падет из-за введения российских войск. По его словам, Путин ведет себя так, будто не верит, что сможет выжить, если выйдет из этой войны.

"На самом деле война экзистенциальна только для украинской стороны. Год назад он сделал ошибку, когда имел ожидание, что решимость Украины быстро терпит крах из-за введения российских войск. Путин, кажется, все еще думает как офицер разведки. Они редко делают ту же ошибку дважды, особенно когда им было стыдно", – отмечает Дуглас Лондон.

Также он отметил, что Кремль прилагает безумные усилия для укрепления рубля и поиска альтернативных покупателей своих энергоресурсов, и все равно получает меньшую прибыль и теряет деньги. И по мере того, как война продолжается, Путин будет сталкиваться со все более сложным выбором между финансированием армии и состоянием экономики.

Экс-разведчик считает, что любые военные поставки, которые Россия ищет от Китая, Ирана и Северной Кореи, вряд ли будут "благотворительными пожертвованиями".

Также читайте В Британии показали обучение украинских артиллеристов (фото)

"Все это говорит о том, что чем дольше идет война, тем хуже для Москвы. Время позволяет Киеву развернуть современное оружие, которое сейчас на пути в Украину, и только что обученных возвращающихся с Запада украинских военных. Больше времени также позволит увеличить производительность цепочек поставки боеприпасов, которые строят США. Добавьте все это, и у Украины, скорее всего, будет то, что нужно для ее долгожданного контрнаступления. Путин может дать отпор этим силам, но делать ставки на все, что он может, — это чрезвычайно рискованная авантюра. Если Украина победит, сможет ли он пережить потерю Крыма и поражение его войск", — подытожил автор статьи.

Напомним, что диктатор Путин размечтался, что у России будет втрое больше танков, чем в ВСУ.

Читайте также: