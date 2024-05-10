Поведение Белого дома по Украине приведет к "вечной войне" – Foreign Policy

Поведение властей Соединенных Штатов по поводу российской агрессии против Украины напоминает стратегическую "отмазку" и может привести к еще одной войне.

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Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Издание отмечает, что пока оптимизм по ситуации в Украине неуместен, несмотря на то, что худшего сценария удалось избежать. Принятый Конгрессом законопроект о помощи Украине может стать последним, а существующий пакет помощи сможет поставить Киев в более выгодное положение для будущих переговоров.

"В целом Украина остается слабее. Помощь Запада не изменила эту реальность, – заявляется в публикации. – Белый дом представил ситуацию как выбор "все или ничего": утвердить финансирование или наблюдать за гибелью Украины. Такая риторика содержит жуткие отголоски войн от Вьетнама до Афганистана, где Соединенные Штаты продолжали вкладывать ресурсы в безнадежные конфликты, потому что ни один американский лидер не хотел нести ответственность за неудачу".

В статье отмечается, что полная победа Украины "невозможна" и что ключевые вопросы помощи Украине остаются открытыми: чего именно Вашингтон пытается достичь в Украине и чем он готов рискнуть.

"Политологи отмечают, что любое окончание этой войны будет включать дипломатические переговоры. Некоторые заключают, что если переговоры неизбежны, то их следует начать раньше, чем позже. Другие утверждают, что Украина должна улучшить свою боевую позицию, прежде чем начать переговоры". Правительство в Киеве утверждает, что Россия должна быть полностью изгнана из Украины, включая Крым, прежде чем начнутся переговоры. Некоторые даже утверждают, что смена режима в Москве является предварительным условием мира", – говорится в публикации.

Вместе с тем, по мнению издания, Белый дом выбрал правильную позицию, что помощь должна быть направлена на усиление позиций Киева перед переговорами.

"Но здесь возникают дополнительные вопросы: как определить, когда настал момент переговоров? Если Украина продолжит биться, улучшится или уменьшится ее переговорная сила? Расчеты также усложняются путаницей относительно того, чего США пытаются добиться в Украине. Некоторые подчеркивают широкие, универсальные принципы, такие как защита демократии или защита международного порядка... Более трезвые аналитики утверждают, что главная цель Америки в вооружении Украины – обескровить Россию. Они утверждают, что сохранение притока оружия позволяет Западу уменьшить военный потенциал России разумной ценой. Однако как цель, ослабление России подразумевает долгосрочную, полупостоянную приверженность войне", – пришли к выводу в журнале.

Нынешняя позиция Белого дома является стратегической "отмазкой", главный риск которой может привести к "вечной войне" и приведет к худшему поражению, чем этого можно было ожидать.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина сможет победить в войне с Россией при наличии трех факторов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИД Британии раскрыли, какой урок Запад так и не усвоил после вторжения России в Украину.

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