Повлияет ли Иран на переговоры: Зеленский сделал заявление о новой встрече с Россией

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Следующая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России может состояться 5 или 6 марта — «как и планировалось».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere Della Serra.

«Никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу с американцами даже после нападения на Иран. Я считаю, что она может состояться 5 или 6 марта, как это планировалось. Возможно, она не будет в Абу-Даби», — рассказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что «предпочел бы» Женеву, или страну Европы, ведь война происходит «на нашем континенте». Если Россия хочет нейтрального места, то подойдет Австрия, Ватикан или Турция, высказался Зеленский.

«Мы надеемся на большее количество обменов пленными», — добавил он.

Мирные переговоры с РФ

Ранее Зеленский заявил, что ни одна из сторон не отменила следующий раунд мирных переговоров по Украине. Однако из-за рисков безопасности в Абу-Даби — в качестве альтернативных площадок рассматривается Турция и Швейцария.

По его словам, предварительно следующие мирные переговоры могут состояться в промежутке между 5 и 9 марта. Зеленский подчеркнул, что «одним из приоритетных вопросов» является обмен пленными. Президент надеется, что из-за вызовов на Ближнем Востоке этот процесс удастся реализовать даже раньше запланированной встречи.

