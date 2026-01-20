Повлияет ли вопрос Гренландии на войну в Украине: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопросы Гренландии. Глава государства выразил обеспокоенность тем, что подобные дискуссии могут отвлекать внимание мирового сообщества от главного вызова — полномасштабной войны в Украине.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Зеленский подчеркнул, что для Украины критически важно, чтобы партнеры не упускали фокуса на борьбе с российским агрессором.

«Я озабочен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимосменники (ситуация с Гренландией и война в Украине — ред.). То есть, у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор, и у нас есть конкретные жертвы», — отметил президент.

Он в очередной раз напомнил, что единственным действенным механизмом завершения конфликта является сильная позиция Украины и международного сообщества.

«И здесь только давление на Россию и только усиление Украины, других инструментов, как закончить войну, больше нет», — добавил глава государства.

Отдельно Зеленский выразил однозначную поддержку Дании.

«Что касается Гренландии, я еще раз это подчеркиваю, мы уважаем, я лично уважаю Данию и уважаем их суверенитет, территориальную целостность», — заявил украинский лидер.

Президент выразил надежду, что споры будут решены исключительно по дипломатическому пути и не приведут к серьезным геополитическим осложнениям.

«Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу именно в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет. И очень верю, что не будет каких-либо больших угроз», — подытожил Зеленский.

Напомним, Трамп подверг резкой критике Данию за неспособность сдержать вроде бы российскую угрозу в Гренландии. Президент США заявил, что Копенгаген в течение 20 лет игнорировал призывы НАТО по укреплению безопасности стратегического острова и подчеркнул, что теперь Вашингтон берет ситуацию под собственный контроль.