Повлиял ли гороскоп на назначение Ляшко: министр ответил на вопрос о "гадании" Ермака

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ответил на вопрос нардепа Ярослава Железняка о влиянии гороскопа на его карьеру. Нардеп сослался на озвученную в суде информацию о том, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак якобы посылал данные Ляшко гадалке перед его назначением.

Вопрос и ответ прозвучали во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 15 мая.

По словам Железняка, во время судебного процесса по Ермаку появились данные, что перед назначением Ляшко главой Минздрава его имя и дата рождения были якобы переданы гадалке «Веронике Фэншуй».

«Скажите, пожалуйста, после этого результата гадания или магического заключения, сообщал ли вам Андрей Ермак эти результаты, или просил пройти какие-то ритуалы, возможно, какие-то магические обряды? И соответственно, было ли вам известно вообще, что таким образом была выбрана ваша кандидатура?» — поинтересовался народный избранник.

В ответ Ляшко напомнил о своем профессиональном пути в системе здравоохранения. Он сказал, что начал работу в Минздраве в декабре 2019 года, когда занял должность заместителя министра. По словам Ляшко, уже в феврале, во время эвакуации украинцев из Уханя в Санжары, его назначили главным государственным санитарным врачом и поручили координировать борьбу с эпидемией, которая впоследствии переросла в пандемию COVID-19.

Также министр напомнил, что его кандидатуру поддержал парламент.

«В мае 2021 года, 20 мая, в этом зале я выступал перед вами, зачитывал программу действий и 262 голосами вы назначили меня министром здравоохранения. Не кто-то — вы назначили меня министром здравоохранения», — акцентировал Ляшко.

В конце он в шутку прокомментировал и упоминания об астрологии.

«Далее, если по знакам этим, то вопрос в том, что информация, которая крутится в средствах массовой информации, — искажена. Потому что я — Телец. У меня день рождения 24 апреля и я буду делать все возможное для того, чтобы и наша страна, и система здравоохранения развивалась. А вопрос этих манипуляций я прошу оставить за пределами парламентских залов», — ответил министр.

Что известно о ситуации с Ермаком и «Вероникой Фэншуй Офис»?

Накануне во время судебного заседания сторона обвинения объявила переписку Ермака, которая свидетельствует, что он мог согласовывать назначение топ-чиновников (главы правительства, министра здравоохранения и заместителя главы ОП Олега Татарова) с гадалкой, подписанной как «Вероника Фэншуй Офис». По версии следствия, кандидатуры обсуждались с учетом их дат рождения.

Журналисты установили, что под контактом «Вероника Фэншуй Офис» скрывается киевлянка Вероника Аникиевич (Даниленко). Она называет себя консультантом по астрологии, ведет тематический телеграм-канал и с 2024 года зарегистрирована как ФЛП. От комментариев журналистам женщина отказалась, хотя в соцсетях активно поддерживала Ермака, критиковала НАБУ, САП и медиа Томаша Фиалы, называя дело против экс-главы ОП «спецоперацией трампо-путина».

Сам Ермак в суде отрицал консультации с любыми лицами относительно кадровых назначений, отметив, что процедура избрания чиновников исключает частные советы, а сам он всегда действовал исключительно в официальной плоскости. Относительно Аникиевич экс-глава ОП отметил, что у него есть несколько знакомых Вероник, но эта фамилия ему лишь «что-то знакомое» и точно не касается его бывших обязанностей. Также Ермак категорически отверг обвинения в обращении к оккультным или эзотерическим практикам, заверив, что никогда не общался с гадалками и не имел кукол вуду.

