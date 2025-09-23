ТСН в социальных сетях

Политика
1961
1 мин

Повлияли ли атаки Украины на желание России прекратить войну: у Путина сделали заявление

Песков прокомментировал атаки беспилотников Украины.

Наталия Магдык
Кремль

Кремль / © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины не оказывают существенного влияния на ход российской спецоперации. По его словам, российские военные принимают эффективные меры для нейтрализации этих угроз.

Об этом он рассказал во время брифинга, передают росСМИ.

«Наши военные принимают эффективные меры для нейтрализации этих угроз. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», — сказал Песков.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москве нужна глобальная сделка по Украине. Он также заявил, что «перемирие и соглашение об урегулировании не сработали».

1961
