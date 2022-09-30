"Повлиять на положение дел в самой РФ": Зеленский прокомментировал решение СНБО о санкциях

Президент сказал, что цель украинских санкций – повлиять на положение дел в самой Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в санкционном списке от СНБО будет немало громких фамилий. Цель этих мер – демонтировать российское влияние и повлиять на положение дел в самой РФ.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении 30 сентября.

"Хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там действительно большой перечень, достаточно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на положение дел в самой Российской Федерации", – сказал Зеленский.

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"Таким образом, вводятся ограничения против нескольких тысяч субъектов. Синхронизируются санкции Украины и наших партнеров. Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий", — добавил президент.

Он подчеркнул, что санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие "в российском фарсе на оккупированной территории нашего государства".

"Псевдореферендумы – это элементы агрессии против суверенного государства, и каждый, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности", – предупредил Зеленский.

Напомним, 30 сентября СНБО Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам из России. По словам секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова, в планируемом санкционном пакете будут тысячи фамилий и компаний.

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