Повлияют ли промежуточные выборы в США на помощь Украине: бывший посол ответил

Хербст не видит риска сокращения помощи, если республиканцы будут контролировать Палату представителей и Сенат США.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст прогнозирует, что поддержка Украины не изменится после промежуточных выборов в США, несмотря на рост числа республиканцев в Конгрессе.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

"Американская поддержка Украины, скорее всего, останется существенной после промежуточных выборов. Это правда, республиканские популисты выступали против значительной помощи Украине, и их численность вырастет после промежуточных выборов. Но они не будут представлять более 30% республиканцев в Конгрессе", — подчеркнул он.

Также Хербст добавил, что республиканцы отлично понимают, что "американские интересы требуют сильной поддержки Украины".

Выборы в США и Украине

Во вторник, 8 ноября, американцы выбирают следующий состав Конгресса на промежуточных выборах: все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.

В преддверии выборов лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти, который скоро может стать спикером, заявил о поддержке Украины.

Как пишет The New York Times, будущее помощи США Украине может зависеть от того, кто будет контролировать Конгресс в 2023 году.