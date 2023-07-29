Повлияют ли выборы в США на поставку оружия Украине – эксперт объяснил

Политический эксперт Валерий Клочок подчеркнул, что Украина получит от США все обещанное оружие, несмотря на результаты выборов президента Америки, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Об этом эксперт рассказал в эфире национального телемарафона.

"Праймериз (голосование, в котором выбирается один кандидат от партии – ред.) в Соединенных Штатах Америки состоится в январе месяце ориентировочно, накануне начала избирательной кампании. Выборы – в ноябре 2024 года. Поэтому до конца года мы получим и самолеты, и дальнобойные снаряды ...Потому что наша конечная цель – завершение войны – напрямую зависит от выборов в Соединенных Штатах Америки... Сегодня США регулируют график поставок вооружения... Надо понимать, что их интерес в этой войне, в том числе, и выборы президента Джо Байден на следующий срок", — пояснил он.

Напомним, немецкие политики призывают передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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