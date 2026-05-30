Повод для атаки: эксперт раскрыла, планирует ли Путин расширить войну на страны Европы

Россия может нанести удар по военному объекту в Европе, чтобы расколоть союзников Украины.

Такое мнение высказала эксперт по внешней политике России Ханна Нотте, пишет BILD.

«Президент РФ Владимир Путин не может заставить Украину капитулировать и поэтому есть риск, что он пойдет на эскалацию против Европы», — отметила она.

По ее словам, поскольку украинцы постоянно атакуют российский тыл, военная логика, вероятно, приведет в Кремль идею атаковать стратегический тыл Украины — ЕС.

В то же время эксперт не ожидает масштабного нападения на НАТО или открытия нового фронта в Европе.

«Скорее всего, это может быть атака на один объект в государстве НАТО, чтобы спровоцировать сложные дискуссии внутри Альянса, посеять страх и разрушить консенсус относительно долгосрочной поддержки Украины», — добавила она.

Владимир Путин заявил, якобы заявления о планах Москвы напасть на Европу являются «чепухой». По его мнению, это делают из внутриполитических мотивов, чтобы «создать образ врага» и «прикрыть ошибки, которые совершались западными правительствами на протяжении многих лет».

Правда, по данным СМИ, американская разведка подтвердила, что Путин в своих безумных планах по захвату территорий не ограничивается Донбассом, Херсонщиной и Запорожской областью. Он стремится вернуть под контроль Москвы всю Украину и другие бывшие республики СССР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его страна, которая уже почти 12 лет ведет войну против Украины, не собирается нападать на Европу. Однако, по словам Лаврова, Россия готова дать полноценный ответ в случае необходимости.

Британский экономист Эндрю Лилико утверждает, что Россия может угрожать или даже вторгнуться в страны Европы, но, как свидетельствует математика, если до этого дойдет, Москве просто не хватит экономических ресурсов, чтобы представлять серьезную угрозу в среднесрочной перспективе.

