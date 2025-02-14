Повреждена оболочка укрытия: какие последствия удара русского дрона по ЧАЭС

Пока эксперты оценивают последствия этой атаки.

В результате атаки российского беспилотника на Чернобыльскую АЭС ночью 14 февраля повреждена целостность внешней оболочки "Укрытие" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ДИЯРУ).

"В результате удара и пожара повреждена целостность внешней оболочки Нового безопасного конфаймента и оборудования в гараже технического обслуживания кранов. Работы по ликвидации пожара и оценка последствий продолжаются", — говорится в сообщении.

Удар дрона зафиксирован в 01:54. Пока эксперты оценивают последствия этой атаки. В то же время влияние удара на функционирование Нового безопасного конфаймента объекта Укрытие требует дополнительной оценки.

Известно, что это событие зафиксировано экспертами постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, на постоянной основе находящейся на площадке АЭС.

Как сообщалось, ночью российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия существенные.

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