Повторный раунд во Флориде: Уиткофф и Умеров внезапно встретились снова - детали

Спецпосланник США Стив Уиткофф и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров снова встретились во Флориде.

Стив Уиткофф

Стив Уиткофф / © Associated Press

Спецпосланник США Стив Уиткофф и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провели новую встречу во Флориде. Переговоры состоялись в понедельник, на следующий день после напряженных дискуссий между украинской и американской делегациями по мирному плану Дональда Трампа.

Об этом сообщает AFP.

Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что Уиткофф и Умеров "опять встречаются прямо сейчас", поскольку "все еще остаются вопросы" по плану США, направленному на прекращение войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает заслушать подробный отчет от Умерова сразу после его возвращения.

Источники уточнили, что визит президента Зеленского состоится во вторник не в Париж, как сообщалось ранее, а в Ирландию. Там Зеленский "ожидает увидеть Умерова", чтобы заслушать подробный отчет о встрече с посланником президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что работа украинской делегации на переговорах в США была конструктивной, но обнаружила "непростые вещи, по которым еще предстоит поработать".

