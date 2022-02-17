"Повышаются ставки": Зеленский рассказал, зачем России признание "ЛДНР"

Глава государства сказал, что признание "ЛДНР" – это односторонний выход из Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин может признать независимость самопровозглашенных "республик" Донбасса, чтобы таким образом повысить ставки.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью РБК-Украина.

"Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по Украине и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание т.н. "ЛДНР" – это односторонний выход из "Минска", – заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что в таких действиях российских властей нет ничего новаторского.

"Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ ни одного новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", – заявил президент.

Напомним, Госдума России 15 февраля сделала первый шаг к признанию независимости "ЛНР" и "ДНР", приняв соответствующий законопроект. Теперь документ должен одобрить Путин.

Реагируя на это, Верховная Рада приняла постановление с призывом к международному сообществу не признавать независимость псевдореспублика.

Госдума России приняла законопроект о признании "ЛДНР"

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