Повышение дипломатического присутствия в Украине: Албания откроет посольство в Киеве

Дипломатка напомнила, что прошло 30 лет с начала дипломатических отношений Албании и Украины после того, как обе страны освободились от тирании и вошли в свободный мир.

Министр иностранных дел Албании Ольта Джачка сообщила, что ее страна повысит дипломатическое присутствие в Украине через открытие посольства в Киеве.

Об этом она написала в Twitter.

Глава МИД заявила, что Албания и Украина принадлежат к семье свободных и демократических государств, вместе имеющих будущее в Евро-Атлантической семье. "По случаю этой 30-летней годовщины я рада объявить, что Албания повысит уровень своего дипломатического присутствия в Киеве из-за открытия своего посольства в Украине", — подчеркнула Джачка.

В частности, министр добавила, что сегодня албанцы гордятся тем, что выступают на стороне Украины как настоящие друзья на правильной стороне истории.

"Героическое сопротивление Украины — это борьба за свободу и отказ возвращаться к тирании, из которой мы вышли много лет назад. Именно поэтому Албания будет поддерживать Украину и ее народ по мере своих возможностей, пока она не победит незаконную агрессивную войну России", — отметила дипломат и выразила свою надежду на тесное сотрудничество со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Напомним, что Албания поддержала Украину в борьбе против России, развязавшей широкомасштабную войну. Более того, представитель Албании в Совбезе ООН Ферит Ходжа на заседаниях неоднократно критиковал Россию за ее действия и пропаганду. Так, в октябре 2022 года он заявил, что устал от заседаний, которые созывает российская делегация касательно "биолабораторий" и "боевых комаров" в Украине.

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