"Повысит результативность переговоров: Россия выступает за очное заседание ТКГ в Минске

Грызлов напомнил, что в конце августа запланировано очередное заседание контактной группы.

Представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседание ТКГ в Минске.

Об этом сообщает ТАСС.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очному режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", — сказал он.

Напомним:

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске. Это — связано со вспышкой коронавируса и тем, что Александр Лукашенко — самопровозглашенный и нелегитимный президент, которого не признала Украина.

Кроме того, в ТКГ обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц, но заявили об отсутствии прогресса в других вопросах. Также в ТКГ рассказали о переговорах Ермака и Нуланд по привлечению США к "нормандского формата".

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