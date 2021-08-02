"Повысит результативность переговоров: Россия выступает за очное заседание ТКГ в Минске

Грызлов напомнил, что в конце августа запланировано очередное заседание контактной группы.
Представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседание ТКГ в Минске.
Об этом сообщает ТАСС.
"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очному режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", — сказал он.
Напомним:
Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске. Это — связано со вспышкой коронавируса и тем, что Александр Лукашенко — самопровозглашенный и нелегитимный президент, которого не признала Украина.
Кроме того, в ТКГ обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц, но заявили об отсутствии прогресса в других вопросах. Также в ТКГ рассказали о переговорах Ермака и Нуланд по привлечению США к "нормандского формата".