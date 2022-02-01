"Пояс безопасности и процветания": Кулеба рассказал первые подробности о новом формате сотрудничества с Британией и Польшей

"Пояс безопасности и процветания": Кулеба рассказал первые подробности о новом формате сотрудничества с Британией и Польшей

По словам Кулебы, новый формат не привязан к локальной географии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

Об этом он написал у себя в Facebook.

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По словам Кулебы, с инициативой начала такого альянса в октябре прошлого года выступила Украина. На предложение "живо откликнулись" коллеги из Британии и Польши. После этого и началась активно трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад. Впрочем, официальное объявление о создании нового альянса пришлось перенести из-за болезни главы британской дипломатии Лиз Трасс.

Глава МИД объяснил, что этот новый формат является частью стратегии малых альянсов как об активной внешней политике Украины, что предусмотрено Стратегией внешней политики.

"Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы "Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества", – уточнил Дмитрий Кулеба.

В то же время, по словам главы МИД, новый формат не привязан к локальной географии — это объединения стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

"Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и для региона в целом", — подытожил Кулеба.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев подверг критике Германию за разрешение запустить российский газопровод "Северный поток-2" и призвал ФРГ не выдавать документы на его сертификацию.

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