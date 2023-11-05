"Поясню за 24 минуты": Зеленский пригласил Трампа в Украину

Зеленский пригласил Трампа в Украину и пообещал через 24 минуты объяснить невозможность его "мирных инициатив".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что через 24 минуты сможет объяснить экс-главе США Дональду Трампу, что тот не сможет прекратить войну между Россией и Украиной за 24 часа в случае своего переизбрания.

Об этом Зеленский сказал в интервью NBC News.

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Журналистка спросила Зеленского, что он ответил бы Дональду Трампу, который заявлял, что мог бы завершить российско-украинскую войну за 24 часа в случае своего переизбрания на пост президента США.

"Что я могу сказать? Мы его тоже будем рады приветствовать. Президент Байден уже был здесь, и он, думаю, понял некоторые вещи, которые, по моему мнению, можно понять, только находясь здесь (в Украине – Ред.)... Мне нужно будет не больше 24 минут, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может что-то сделать с этой войной, обеспечить мир – через Путина", – ответил Зеленский.

По словам главы государства, Трамп не сможет договориться о мире с Путиным только если он настроен отдавать украинские территории и независимость.

"Если он, конечно, не будет пробовать и не будет готов сдать ее ужасному человеку Путину. Если он не готов отдать нашу независимость, он не сможет это сделать. Поэтому мы будем очень рады приветствовать его здесь (в Украине. – Ред.)", – добавил Зеленский.

Также президент Украины добавил, что не имел никакого контакта с Трампом после того, как тот ушел с должности.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

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