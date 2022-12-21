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Появились новые фото исторической встречи Зеленского, Байдена и украинской делегации

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
895
Время на прочтение
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© Джо Байден в Twitter
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© Facebook/Владимир Зеленский

Судя по фотографиям, встреча проходит в теплой и дружелюбной атмосфере.

В Сети появились новые фото встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

На переговорах с украинской стороны, кроме главы государства, принимают участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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С американской стороны, кроме Байдена, присутствуют госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Также Владимир Зеленский встретился лицом к лицу с президентом США и его женой Джилл Байден.

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Отметим, что президент Зеленский и украинская делегация решили прийти в кэжуал и военном стиле одежды. Ермак и Зеленский выбрали милитари, тогда как Кулеба был одет в свитер и удобные кроссовки.

Американская сторона напротив традиционно предпочла деловой стиль одежды. Что интересно, галстук глава Белого дома избрал себе именно сине-желтого цвета.

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Напомним, Зеленский 21 декабря прибыл в Вашингтон, на встречу с Джо Байденом. Также глава государства должен выступить в Конгрессе.

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Дата публикации
Просмотры
895
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