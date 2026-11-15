«Появились новые идеи»: Кушнер намекнул на неожиданный поворот в переговорах о мире

Джаред Кушнер / © Associated Press

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Американский представитель на мирных переговорах Джаред Кушнер заявил, что после трехсторонних встреч и последующих контактов с президентами Украины и России, переговорная работа продолжается.

Об этом Кушнер написал в соцсети X.

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Он сообщил, что вместе со Стивом Виткоффом продолжает консультации с представителями России, Украины и европейскими партнерами. В настоящее время американская сторона сосредоточена на содействии прямому диалогу между Москвой и европейскими странами, а также подготовке следующей трехсторонней встречи.

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По словам Кушнера, в ходе обсуждения появились новые идеи, которые сейчас анализируют. Некоторые из них, как он утверждает, могут привести к прорыву в переговорах, другие — стать основой дополнительных предложений для преодоления неразрешенных противоречий.

Отдельное внимание американский представитель уделил гарантиям безопасности для Украины. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп считает их необходимым условием продолжительного мира. Речь идет не только о политических заверениях, но и о конкретных механизмах, которые должны снизить риск повторного вооруженного противостояния после войны.

Кушнер также подчеркнул, что НАТО будет оставаться одним из ключевых элементов европейской безопасности. В то же время, по его мнению, эту роль должны дополнить более действенные механизмы военного взаимодействия, коммуникации, предотвращения конфликтов и деэскалации. Также необходимы практические инструменты для разрешения споров до того, как они перерастут в масштабные кризисы.

Именно поэтому, по словам Кушнера, американская сторона работает над непосредственным вовлечением европейских партнеров в переговорный процесс. Он подчеркнул, что окончательное соглашение должны согласовать все стороны, к которым он относится.

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«Президент Трамп будет поддерживать только те договоренности, которые укрепляют безопасность Украины и Европы и уменьшают вероятность будущего конфликта», — отметил Кушнер.

Он также прокомментировал сообщения в СМИ о максималистских требованиях обеих сторон и жесткой политической риторике. По его словам, в ходе закрытых обсуждений участники переговоров понимают, что для прекращения войны придется искать практические компромиссы.

Кушнер заверил, что работа по поиску решений продолжается с участием всех сторон, заинтересованных в завершении войны. В то же время он признал сложность вопросов, которые необходимо урегулировать, и отметил огромные человеческие потери.

Американский представитель добавил, что участники переговорного процесса намерены продолжать работу и сохранять конфиденциальность, необходимую для чувствительных дипломатических контактов. Цель этих усилий — найти путь к завершению войны и установлению длительного мира.

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Ранее сообщалось, что США впервые подняли вопрос возможного выхода Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

Мы ранее информировали, что американские переговорщики расширили повестку дня мирных переговоров, добавив в нее вопросы будущей архитектуры безопасности Европы.

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