Появились новые подробности по делу об обысках в "Автомагистраль-Юг"

В ходе обысков офисов компании "Автомагистраль-Юг" полицейские изъяли документы о проведении ремонтных работ с 2020 по 2024 год. При этом, работа компании не заблокирована.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины в ответ на запрос издания РБК-Украина.

В ответе сообщили, что следователи изъяли проектные и исполнительные документы по отдельным объектам критической инфраструктуры с целью их исследования на предмет умышленного завышения стоимости работ.

При этом, любая документация по строительству фортификационных сооружений на Покровском направлении не была изъята. Также не изымались электронные ключи и другие технические средства, что могло повлечь за собой блокировку в работе компании.

"Проведенные следственные действия в этом уголовном производстве никак не препятствуют возведению фортификационных сооружений и не препятствуют осуществлению содержания прифронтовых дорог", - отметили в ответе на запрос.

Обыски в "Автомагистраль-Юг"

Обыски в "Автомагистраль-Юг"

Напомним, что 7 октября 2024 года Нацполиция сообщила об обысках в строительной компании, осуществляющей ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах.

Название компании правоохранители не указали, но, как узнало РБК-Украина из собственных источников, речь идет о компании "Автомагистраль-Юг". Компанию подозревают в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на стоимость работ в разных областях Украины.

По данным следствия, чиновники субъекта хозяйствования путем "искусственной" наценки в цепи поставок неправомерно увеличили стоимость товаров, внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ, чем повлекли ущерб госбюджету более чем на 1 миллиард гривен.

Полицейские сообщили об обысках по местам работы и проживания должностных лиц этой компании. Они были проведены в связи с получением правоохранителей информации о том, что документы, свидетельствующие о преступной деятельности, в ближайшее время могут быть уничтожены.

При этом в Нацполе отметили, что деятельность предприятия не заблокирована и продолжает работать в штатном режиме. В то же время в компании назвали действия силовых структур "классическим рейдерством". Ее представители считают, что они стали "жертвой произвола силовых структур". Также "Автомагистраль-Юг" заявила об остановке работ из-за действий Нацполиции.

Там также добавляют, что действия правоохранителей якобы повлекли за собой нарушение работы их компьютерной сети и электронного документооборота. Кроме того, изъятие средств связи якобы сделало невозможным координацию работы их подразделений.

Что известно о строительной компании

"Автомагистраль-Юг" позиционирует себя как лидера дорожного и инфраструктурного строительства в Украине. Как указано на ее официальном сайте, компания занимается строительством новых скоростных магистралей, транспортных развязок, мостов, гидротехнических сооружений и аэродромных комплексов. Компания по объемам работ присутствует в большинстве регионов.

Также известно, что "Автомагистраль-Юг" является главным подрядчиком инициативы "Большое строительство". Компания занимается фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности, на Покровском направлении.