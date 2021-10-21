Появилось первое видео Саакашвили за решеткой тюрьмы: политик показал несколько жестов

"Общение" со сторонниками продолжалось несколько секунд.

В Сети появилось первое видео, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому недавно грузинская прокуратура объявила новое обвинение в незаконном пересечении границы, приветствует своих сторонников из окна камеры в тюрьме города Рустави.

Соответствующие кадры опубликованы на Facebook-странице телеканала "Мтавари Архи".

На видео Саакашвили протягивает руки сквозь решетку и составляет их "сердечком". Такое "общение" со сторонниками продолжалось несколько секунд, после чего политик поднял руку в прощальном жесте и скрылся из зарешеченного окна.

Напомним, что свое решение вернуться в Грузию Михаил Саакашвили объяснил желанием принять участие в протестах после местных выборов. Однако, на родине он сразу был задержан. После ареста он объявил голодовку и называет себя политзаключенным.

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