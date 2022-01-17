Появилось видео давки в "Жулянах", где Порошенко пытались вручить подозрение

Из "Жулян" Порошенко уехал в Печерский суд.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, прилетевший 17 января из Варшавы в Киев, с задержкой и давкой прошел пограничный контроль при возвращении в Украину.

Об этом свидетельствуют соответствующие видеокадры.

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На обнародованных кадрах видно, что в аэропорту было много людей, в частности пограничников и журналистов, а также его сторонников. Как свидетельствует видео, в момент, когда Порошенко общался с работницей Госпогранслужбы, позади него происходила давка, а следователь ДБР пытался объявить ему повестку в суд.

На видео слышно, как адвокат Порошенко, заявляет: "Уважаемый, мы уже имеем эту повестку".

Когда экс-президент пытался пройти по аэропорту, в помещении образовалась давка, и он нервно выкрикнул сквозь толпу:

"Дайте пройти, убьете журналистов, вашу мать!" – высказался Порошенко.

Петр Порошенко на паспортном контроле в аэропорту

Сам Порошенко после выхода из аэропорта пожаловался, что пограничники его "не узнали" и "долго не отдавали паспорт".

Госпогранслужба пояснила, что во время прохождения Порошенко паспортного контроля пограничники четко придерживались норм законодательства. А заявления о попытке недопуска Порошенко в Украину там назвали "манипуляциями от отдельных лиц" и отметили, что "каждое лицо проходит определенные меры пограничного контроля, продолжающиеся необходимое количество времени".

С "Жулян" Порошенко поехал в Печерский суд для участия в заседании по избранию меры пресечения.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемой "угольной госизмене".

Перед Новым годом, 29 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел заявление прокурора, которым тот просил вернуть на доработку ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

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