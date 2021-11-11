Появилось видео, как полуобнаженного Саакашвили силой доставляли в тюремную палату больницы

В то же время в пенитенциарной службе Грузии заявили, что бывший президент Саакашвили совершил нападение на персонал тюремной больницы.

В Сети появилось видео, как экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, применяя физическую насылку, силой доставляли в новое исправительное учреждение №18 в Глдане.

Соответствующее видео опубликовал сам политик на странице Facebook.

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Как видно из кадров, на входе в здание политик цеплялся за стену, но толпа силовиков затолкала его внутрь. После этого, держа Сакашвили за руки и ноги, силой занесли его в лифт, а затем в палату. В палате Саакашвили уже был полуобнажен. В комнате он разъяренный перебросил медоборудование. К сообщению под видео он написал: "No comments".

В то же время в пенитенциарной службе Грузии заявили, что бывший президент Михеил Саакашвили совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование. Служба также разместила видео инцидента.

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем видеоматериалы, на которых запечатлено размещение Михеила Саакашвили, заключенного в ЛПУ № 18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату и тот факт, что Саакашвили совершил физическое нападение на персонал и повредил медицинское оборудование", — говорится в сообщении.

На инцидент отреагировала украинская омбудсменка Людмила Денисова. Как она утверждает, работники исправительной колонии нанесли Саакашвили телесные повреждения. Видеозапись подтверждает факт пыток и жестокого обращения с Михеилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Представители Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии нарушили статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 1 Конвенции ООН.

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"Призываю Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания отреагировать на факт применения пыток к гражданину Украины Михеила Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдане. защитника Грузии Нино Ломджарии тщательно расследовать обстоятельства нарушения прав Саакашвили и защиту от пыток работниками Специальной пенитенциарной службы", — заявила Людмила Денисова.

От грузинских властей украинская омбудсенко требует немедленного перевода Михеила Саакашвили в больницу, отвечающую стандартам оказания медпомощи.

Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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