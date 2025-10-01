Появилось видео ликвидации коллаборанта Леонтьева в Новой Каховке

Момент взрыва / © скрин с видео

В Украине сегодня утром во временно оккупированной Новой Каховке был ликвидирован главный коллаборационист города Владимир Леонтьев. Его автомобиль атаковал беспилотник Vampire, который оккупанты называют «Баба Яга».

Видео ликвидации опубликовал известный украинский журналист Юрий Бутусов, предоставив эксклюзивные кадры события в Telegram.

Военный корреспондент также отметил, что к операции может быть причастен местное самоорганизованное Движение сопротивления.

«Это действие является местью предателям и приспешникам оккупантов. Месть настигнет каждого», — подчеркнул Бутусов.

© facebook/Юрий Бутусов

Что о нем известно

Леонтьеву был 61 год. В апреле 2022 года оккупационная «власть» назначила его так называемым председателем совета депутатов Новой Каховки. Ему ранее объявляли подозрения в коллаборационизме, причастности к похищению журналиста Олега Батурина и похищению городского головы Берислава Александра Шаповалова.

Эта ликвидация демонстрирует активность Движения сопротивления в регионе и сигнализирует о продолжении борьбы против коллаборационистов на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что во время специальной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины при поддержке Движения освобождения Кавказа на территории России были ликвидированы трое военнослужащих Росгвардии