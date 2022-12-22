Появилось видео переговоров Зеленского и Байдена: о чем общались президенты

Об этом пишет сайт главы государства.

Джозеф и Джилл Байден встретили главу украинского государства на крыльце Белого дома в Вашингтоне.

Владимир Зеленский поблагодарил за приглашение и теплый прием в кругу настоящих друзей Украины. От имени украинского народа он поблагодарил Джозефа Байдена и всех американцев за огромную поддержку и лидерство, которое Соединенные Штаты проявляют в помощи Украине.

Лидер Соединенных Штатов отметил храбрость и решительность, демонстрируемую украинским народом в отстаивании своего будущего. США будут продолжать обеспечивать возможность Украины защищаться, в том числе средствами ПВО.

«И именно поэтому мы передаем Украине батарею Patriot и научим ваших военных эффективно использовать ее», – сообщил Джозеф Байден.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что планирует поднять, в частности, темы реализации украинской формулы мира, усиление санкционного давления на Россию, а также создание компенсационного механизма и специального трибунала.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это большая честь быть в США. "Я хотел прибыть раньше, но не мог этого сделать из-за сложной ситуации. И поскольку я здесь, это значит, что мы контролируем ситуацию", — считает он.

Также ТСН.ua собрал для вас главные заявления Байдена и Зеленского. Самое главное это то, что Украина не останется наедине.

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