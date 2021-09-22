Появилось видео с места покушения на Шефира: большинство пуль пришлось на сторону водителя

Появилось видео с места покушения на Шефира: большинство пуль пришлось на сторону водителя

В автомобиль было выпущено около 10 пуль из автоматического оружия.

В Сети появилось видео с места покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира под Киевом.

Как известно, это произошло сегодня, 22 сентября, около 10 часов утра недалеко от села Лесники.

На обнародованных кадрах видно, что большинство выпущенных злоумышленниками шаров попала в водительскую дверь.

Обстрелянная машина проехала около 15 км. Полиция проводит следственные действия на месте происшествия, сообщил Telegram канал PavlovskyNews.

Напомним:

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные . В автомобиль попало более десяти пуль , в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

. , в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников. Относительно мотивов преступления, эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил — надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал". Первый помощник Сергей Шефир, очевидно, имел влияние на ситуацию с государственным бюджетом Украины. И его определенные решения могли не понравиться.

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