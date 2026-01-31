Появился интересный сигнал из Белого дома: дипломат о переговорах с РФ

Диктатор Путин / © Associated Press

Из Белого дома начали поступать источники информации о том, что Путин демонстрирует более конструктивную позицию, чем раньше, ведь долгое время он вел переговоры по максималистским требованиям.

Об этом заявил бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, дипломат Мэтью Брайза в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на телеканале Эспрессо .

«Мы до сих пор не знаем всех деталей того, что обсуждалось. По словам президента Зеленского, гарантии безопасности уже наработаны», - отметил Брайза.

В то же время, по его словам, позиция американской стороны остается более сдержанной.

"Впоследствии американская сторона заявила, что эти гарантии все еще зависят от одного решающего вопроса - территориального", - уточнил дипломат.

Брайза подчеркнул, что требования РФ в отношении украинских территорий фактически не претерпели изменений.

«Известно, что требования России к украинским территориям никоим образом не смягчились. Путин настаивает на том, чтобы Россия получила контроль над всем Донбассом, в том числе над теми около 20% территорий, которые пока не находятся под ее контролем», — пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что подобные требования несут серьезные риски для обороноспособности Украины.

«Это означает потерю так называемых „мост-крепостей“, которые имеют ключевое значение для возможности Украины защищать себя как сегодня, так и в будущем. Для Украины такие требования неприемлемы», — сказал Брайза.

По его мнению, с одной стороны, речь не идет о реальном прогрессе в главном вопросе войны — территориальном.

С другой стороны, сам переговорный процесс, по словам дипломата, все-таки начал двигаться.

Он отметил, что стороны договорились о новой встрече уже в эти выходные в Абу-Даби, однако остается непонятно, это настоящее продвижение, или только имитация переговоров.

Брайза предположил, что Путин может попытаться избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом.

«В то же время появился еще один показательный сигнал: из Белого дома начали поступать источники информации, мол, мы понимаем, что Путин долго вел переговоры с максималистских позиций, но теперь, похоже, он становится более конструктивным», — отметил дипломат.

Он также обратил внимание на разную оценку роли переговорщиков с американской стороны.

"США и европейские союзники подчеркивают, что, хотя специальный посланник Виткофф, похоже, находится под влиянием и манипуляциями со стороны Путина, зять президента Джаред Кушнер выглядит более подготовленным и способным к осмыслению ситуации", - добавил Брайза.

По его словам, определенное продвижение в переговорах возможно с учетом ситуации внутри России.

«Россия не захватывает никаких существенных украинских территорий. Ее экономика ослабевает, а в последние несколько недель, по оценкам, российская армия потеряла около 20 тысяч военных», — подчеркнул он.

Дипломат также указал на проблемы с мобилизационным ресурсом в РФ.

"В России вынуждены постоянно повышать выплаты новым рекрутам, чтобы привлекать их в армию, и, вероятно, этот ресурс постепенно исчерпывается", - отметил Брайза.

По его мнению, это может подталкивать Кремль к переговорам.

«Итак, возможно, Россия действительно начинает испытывать все большее давление и ищет путь к завершению войны. И, возможно, именно поэтому она согласилась на очередной раунд переговоров в Абу-Даби в эти выходные», — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что посол США в НАТО Мэтью Витакер считает, что «в ближайшие недели и дни» будет выяснено, придут ли согласия Россия и Украина к единому вопросу, сдерживающему заключение мирного соглашения для завершения войны .

Мы ранее информировали, что США изменили скептическое отношение к бескомпромиссной позиции Украины в поддержку подхода руководителя Офиса президента Кирилла Буданова .