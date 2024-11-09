Появился очередной "мирный план" Трампа относительно Украины: что о нем известно

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники в команде Трампа.

По информации издания, план предусматривает заморозку конфликта по нынешней линии фронта. В обмен на это Украина должна отложить вступление в НАТО на 20 лет. При этом США обещают продолжать поставки оружия Украине для сдерживания дальнейшей агрессии.

Примечательно, что США не планируют ни предоставлять войска патрулировать буферную зону, ни финансировать эту миссию.

"Мы можем провести обучение и другую поддержку, но ствол оружия будет европейским. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы за это не платим. Привлеките к этому поляков, немцев, англичан и французов", — заявил член команды Трамп.

Владимир Путин уже отреагировал на победу Трампа, заявив о готовности к диалогу. Выступая в Сочи, он подчеркнул, что предложения Трампа "о желании возобновить отношения с Россией, помочь преодолеть украинский кризис заслуживают внимания".

Однако эксперты указывают на серьезные проблемы такого плана. Президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил, что любые попытки умиротворить Россию будут означать самоубийство для Европы.

"Не стоит питать иллюзий, что справедливый мир можно купить, проявив слабость. Мир — награда только для сильных", — подчеркнул украинский лидер.

Европейские лидеры также выражают обеспокоенность. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу писать собственную историю, а не подчиняться решениям других. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость европейского единства.

Есть и другие варианты плана. В частности, вице-президент от Трампа Джей Д. Вэнс предлагает оставить России оккупированные территории в обмен на украинский нейтралитет. Другой план, представленный советниками Трампа Китом Келлогом и Фредом Флейцем, предусматривает сокращение помощи Украине, если она откажется от переговоров.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Киев может согласиться на отсрочку вступления в НАТО в обмен на серьезные гарантии безопасности, подобные американским соглашениям с Южной Кореей и Израилем.

Однако у российской стороны, похоже, есть более амбициозные планы. По словам российского политического обозревателя Дмитрия Тренина, Кремль потребует не только признания "новых территориальных реалий", но и уступок будущему политическому устройству Украины, ее военному потенциалу и геополитическому статусу.

Окончательный выбор плана будет в значительной степени зависеть от будущего состава администрации Трампа. Если Пентагон возглавит бывший госсекретарь Майк Помпео, он может противостоять соглашению, которое будет выглядеть как победа России. Ричард Греннелл, бывший посол США в Германии, поддерживает идею "автономных зон" в Украине, напоминающую провальные Минские соглашения.

Между тем, британский политик Джордж Осборн заявил, что без поддержки США Европа не сможет продолжать помогать Украине.

"Реально ли ожидать полной победы Украины, полного вытеснения России с украинской территории? Гибнут не наши дети", — заявил он.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal также написало, что план Дональда Трампа по завершению войны в Украине предусматривает замораживание конфликта по нынешней линии фронта. Это может побуждать россиян к более активным боевым действиям.

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