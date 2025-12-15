Появился реальный шанс мира в Украине: издание BILD узнало о дедлайнах соглашения

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Накануне в немецком Берлине прошли важные переговоры о возможном прекращении войны в Украине. Возникла возможность, что это может произойти уже к Рождеству.

Об этом говорится в материале BILD .

По данным издания, американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский обсуждался сценарий, при котором мирное соглашение может быть достигнуто уже к Рождеству.

Немецкий таблоид замечает: первый дающий надежду сигнал - это визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа. Ведь в Белом доме не скрывают, что их лидер не отправляет Уиткоффа и Кушнера просто так. Ранее их появление на переговорах по Газе означало, что компромисс уже почти согласован.

Другой признак, акцентирует BILD, - это усилившееся давление Вашингтона на Киев. По словам источников издания, Штаты подталкивают Зеленского к болезненным компромиссам, предлагая гарантии безопасности и помощь в восстановлении страны. Сам украинский лидер в последнее время осторожнее в формулировках и предположил, что вопрос территорий может решаться через выборы или референдум.

Третий показатель – это почти полная тишина вокруг переговоров. Из Берлина почти не просачиваются детали. В Европе, как утверждают источники BILD, считают, что Трамп хочет объявить о «мире к Рождеству».

Напомним, ранее BILD писало о том, что переговоры по Украине резко активизировались. Сейчас они происходят наиболее интенсивно, чем раньше – начиная с февраля 2022-го. По данным собеседника, Дональд Трамп оказывает жесткое давление на Владимира Зеленского на фоне внутреннего политического ослабления президента Украины из-за коррупционного скандала.

