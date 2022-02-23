Появился текст указа о введении чрезвычайного положения в Украине: что он предусматривает

Появился текст указа о введении чрезвычайного положения в Украине: что он предусматривает

Текст указа появился на сайте парламента.

На сайте Верховной Рады опубликовали текст указа президента Владимира Зеленского о введении в Украине чрезвычайного положения на фоне обострения угрозы нового российского вторжения. ЧП должно быть введено с 24 февраля на 30 суток.

Текст указа появился на сайте парламента.

Читайте также: "Оснований для тревоги нет" - СБУ о чрезвычайном положении в Украине

Вводить чрезвычайное положение предлагается с 00.00 24 февраля сроком на 30 суток. Согласно документу, ввести ЧП предлагается на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей, а также в Киеве.

По документу, председателям областных, КГГА будет поручено образовать оперативные штабы во главе с председателями областных, КГГА для координации действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по внедрению и осуществлению мер правового режима чрезвычайного положения, в состав которых включить представителей СБУ, центральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают формирование и реализуют государственную политику в сфере защиты и охраны государственной границы, общественного порядка и гражданской защиты, военной службы правопорядка в ВСУ, государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления .

Силовикам и центральным органам исполнительной власти, в подчинении которых созданы военные формирования, нужно будет обеспечить содействие во введении и осуществлении мер правового режима чрезвычайного положения.

Согласно опубликованному документу, на территориях, где введут ЧП, предлагается:

Установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение (при необходимости).

Ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости).

Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства.

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом.

Запрет страйков.

Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

Введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток, при необходимости).

Проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней расходовки Украины.

Запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.

Регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрещение работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного использования.

Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Нарушения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопросе о запрете деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранении населения или защите прав и свобод других людей.

осмотр граждан и имущества;

запрет на изготовление и распространение информации;

регулирование теле- и радиоцентров

В свою очередь, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что "текст указа не до конца отвечает тому, что согласован во время политических консультаций". По его словам, самые большие дискуссии продолжаются по этим пунктам:

Также, как рассказал нардеп журналистам, финальный текст указа народные депутаты пока не видели.

Кроме того, лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия зарегистрировал проект постановления об организации работы Верховной Рады в условиях чрезвычайного и военного положения. Документ устанавливает правила и процедуры, согласно которым парламент осуществляет свою работу в режиме постоянных пленарных заседаний.

Глава подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады Украины Павел Фролов уточнил в Telegram, что регламентный комитет рекомендовал ВРУ принять в целом проект постановления. Согласно документу, во время чрезвычайного/военного состояния пленарные заседания Рады в комитетские недели и недели работы в округах будут проводиться по предложению согласительного совета.

Его заседание при необходимости созвать председатель ВРУ или первый заместитель или заместитель руководитель, исполняющий его обязанности. Проект постановления будет рассмотрен вечером 23 февраля на внеочередном заседании Верховной Рады сразу после рассмотрения указа о введении чрезвычайного положения.

Следует отметить, что чрезвычайное положение – это временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. Какие ограничения могут действовать – больше читайте здесь.

Как сообщалось:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.