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Появится ли Путин в Стамбуле: Франция призывает не упустить шанс на прямые переговоры
Глава МИД Франции призвал Путина не упустить шанс на мир и встретиться с Зеленским в Стамбуле. Перемирие – главное условие диалога.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Владимира Путина присоединиться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на переговорах в Стамбуле, запланированных на 15 мая.
Об этом сообщает Le Figaro.
"На этой неделе мы стали свидетелями единодушного призыва к 30-дневному безусловному прекращению огня. Президент Зеленский воспользовался моментом и объявил, что готов лично приехать в Стамбул. Мы призываем Путина сделать то же самое", - заявил Барро.
Он подчеркнул, что режим тишины - обязательное условие для начала любых переговоров: "Нельзя говорить о мире под обстрелами и атаками дронов".
Напомним, Москва проигнорировала предложенное Западом перемирие с 12 мая, а Путин предложил провести прямые переговоры 15 мая, якобы опираясь на договоренности в Стамбуле образца 2022 года.
К переговорам в Турции призывает и Дональд Трамп. "Путин хочет встретиться в четверг в Турции. Украина должна согласиться немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.
Зеленский отреагировал положительно: "Буду ждать Путина в Турции. Лично. Надеюсь, на этот раз россияне не будут искать оправданий".
Он также отметил, что ключевым условием остается полное и надежное прекращение огня с 12 мая. "Мы готовы встречаться. Но сначала тишина", - сказал Зеленский.
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя инициативу, заявил: "Без прекращения огня никаких переговоров быть не может. Оружие должно замолчать, чтобы заговорила дипломатия".
Ранее говорилось, что Зеленский посетит Турцию в четверг, 15 мая, даже если Россия не согласится начать прекращение огня 13 мая.