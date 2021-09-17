Появление американских военных баз в Австралии и засекречивание завещания принца Филиппа. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Новые военно-морские и авиабазы США будут построены в южных регионах Австралии. Читать дальше ->
- Суд в Лондоне отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, чтобы защитить достоинство и деловую репутацию его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Читать дальше ->
- Новые спутниковые снимки показывают, что Северная Корея расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия. Читать дальше ->
- С 15 октября в Италии можно работать только при наличии COVID-паспорта — документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. Читать дальше ->
- Приступы кашля у президента США Джо Байдена не является поводом для беспокойства, ведь главу Белого дома регулярно осматривает врач. Читать дальше ->