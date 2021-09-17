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Появление американских военных баз в Австралии и засекречивание завещания принца Филиппа. Пять новостей, которые вы могли проспать

Появление американских военных баз в Австралии и засекречивание завещания принца Филиппа. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Новые военно-морские и авиабазы США будут построены в южных регионах Австралии. Читать дальше ->
  • Суд в Лондоне отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, чтобы защитить достоинство и деловую репутацию его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Читать дальше ->
  • Новые спутниковые снимки показывают, что Северная Корея расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия. Читать дальше ->
  • С 15 октября в Италии можно работать только при наличии COVID-паспорта — документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. Читать дальше ->
  • Приступы кашля у президента США Джо Байдена не является поводом для беспокойства, ведь главу Белого дома регулярно осматривает врач. Читать дальше ->
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