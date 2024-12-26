Появление европейских миротворцев в Украине: как в ЕС оценивают эту идею

Европейские дипломаты и чиновники скептически настроены по поводу отправки миротворцев в Украину. Особенно – без привлечения к миссии Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на три анонимных собеседника, знакомых с ходом дискуссий.

Одно неназванное чиновник Евросоюза сообщил, что без участия США в миротворческой миссии убедить жителей Европы в необходимости отправить войска в Украину будет трудно.

"Хорошая идея, но достаточно взглянуть на скептицизм в Чехии и Польше (две страны, которые должны обеспечить достаточно много солдат), чтобы увидеть, что это будет трудно продать", – высказался источник.

Другой собеседник по дипломатическим кругам ЕС говорит, что не стоит верить в миротворческую миссию по двум причинам. Первая – россияне не примут это, вторая – тяжело "продать" европейскому населению идею "отправить наших ребят в Украину умирать".

Заметим, что обсуждение возможности отправления миротворческой миссии в Украину в рамках более широких гарантий безопасности активизировалось после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, выступающего за переговоры Киева и Москвы и прекращение огня.

Напомним, The New York Times опубликовало материал о том, направят ли миротворцев ЕС в Украину. В частности, речь идет о том, что некоторые европейские лидеры считают: при отсутствии признаков того, что Россия заинтересована в мире, еще рано говорить о присутствии миротворческих сил в Украине.

Читайте также:

Срочное заявление Зеленского - Европа готова к отправке миротворцев?