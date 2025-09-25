Появление неизвестных дронов в Дании: в правительстве сделали важное заявление

Флаг Дании. / © Associated Press

Повторное появление неизвестных беспилотников над территорией Дании, в частности, вблизи военных объектов – это гибридная атака.

Об этом на срочном брифинге заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, пишет TV2 .

"Уже ясно, что мы увидим больше гибридных инцидентов. Дания должна быть еще более готова противодействовать таким инцидентам в будущем – в частности, на фоне последних инцидентов в других европейских странах", – подчеркнул Поульсен.

Поульсен заявил, что это гибридная атака с использованием различных типов дронов, и речь идет о действиях, представляющих угрозу безопасности Дании. По его словам, хотя ответственных за запуск аппаратов еще не нашли, но "безусловно, это не выглядит как какое-то совпадение – это выглядит как систематические действия".

"Все указывает на то, что действует профессиональный субъект", – заявил министр и добавил, что датская разведка тщательно следит за происходящим.

В свою очередь, министр юстиции Петер Хуммельгор говорит, что событиям в Дании предшествовали тревожные инциденты в других странах Европы.

"Цель таких гибридных атак – посеять страх. Она для того, чтобы создать раскол, чтобы устрашить нас… Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были сплочены",- заявил он.

Напомним, вечером 22 сентября и в течение ночи 23 сентября аэропорт датского Копенгагена приостановил работу из-за движения неизвестных дронов . БПЛА остановили взлеты и приземления почти на четыре часа. Беспилотники не сбивали. Полиция начала расследование.

В ночь на 25 сентября в Дании закрыли аэропорт из-за дронов. Временно приостанавливал работу аэропорт аэропорта Ольборг на севере страны.