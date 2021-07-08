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Появление Протасевича в Twitter и подробности убийства президента на Гаити. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Появление Протасевича в Twitter и подробности убийства президента на Гаити. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который является соучредителем Telegram-канала Nexta, перевели под домашний арест и он внезапно начал общаться в Twitter. Читать дальше ->
  • В полиции заявили, что после убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны. Читать дальше ->
  • Вероятные убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны. Об этом заявил министр связи страны Франц Экзантус. Читать дальше ->
  • Экс-президент США Дональд Трамп положительно высказался об Адольфе Гитлере. Об этом сообщает телеканал CNN. Читать дальше ->
  • Еще восемь тел нашли на месте обрушения дома в Майами. Об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. Таким образом число жертв возросло до 54. Читать далее ->