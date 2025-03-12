Пойдет ли Путин на компромисс с Трампом: Портников озвучил неожиданную оценку

Журналист предположил, как глава Кремля может воспринять предложение о перемирии на фронте.

Президент России Владимир Путин может считать, что если он не найдет какого-то компромисса с президентом США Дональдом Трампом, ситуация в войне будет развиваться не в пользу РФ.

Такое мнение украинский журналист, публицист Виталий Портников высказал в эфире своего YouTube-канала.

"Путин может считать, что если он не найдет какого-то компромисса с Трампом, ситуация в российско-украинской войне будет развиваться не в пользу Российской Федерации. Но российский президент может считать необходимым использовать определенную паузу для того, чтобы достичь успехов именно на фронте и захватить еще какую-то часть украинской территории, чтобы с этой уже захваченной частью вернуться к переговорам с Соединенными Штатами сегодня или через некоторое время", – предположил Портников.

По его оценкам, пока невозможно точно предсказать, какой будет позиция российской стороны, и почему Путин должен изменить свое отношение к неприятию любого перемирия на российско-украинском фронте.

Напомним, ранее Портников выразил мнение, что Путин вряд ли согласится на 30-дневное перемирие, о котором предварительно договорились Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии.