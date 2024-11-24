Пойдет ли Трамп на "гнилой компромисс" с Путиным: украинский дипломат сделал прогноз

Избранный президент США Дональд Трамп стремится кардинально усилить влияние Соединенных Штатов в мире и их геополитическую роль. Поэтому он не согласится на "гнилой компромисс" с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, оставив на произвол судьбы Украину и украинцев.

Такое мнение высказал в интервью "Радио Свобода" известный украинский дипломат, посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

По его словам, избрание Дональда Трампа президентом США может стать "новым шансом в новом раскладе", который еще до конца не понятен, поскольку команда новой администрации США еще не сформирована.

“Я лично не верю и не верил во все те страшилки, о которых мы с вами читали и слышали, которыми нас, украинцев, пугали по поводу возможного принуждения Украины к миру. Мне кажется, что Дональд Трамп, прежде всего, стремится войти в летопись истории как один из наиболее успешных президентов США. Дональд Трамп стремится восстановить славу Америки”, — заметил Мельник.

Украинский дипломат считает, что стремление новоизбранного президента Трампа сохранить за США безоговорочное лидерство свободного мира не позволит ему "заключить через наши головы какой-нибудь гнилой компромисс с Путиным".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на избранного президента США Дональда Трампа и усматривает в нем шанс на скорейшее завершение войны, которую начала Россия.

"Россия и Украина остановятся"! Первые заявления и новая команда Трампа

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