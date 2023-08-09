Пойманному со взяткой нардепу Гунько сообщили о подозрении: детали сделки

Полный размер взятки для народного избранника должен был составить 221 тыс. долл., а попался политик на получении аванса.

Правоохранители сообщили о подозрении нардепу из фракции "Слуга народа" Анатолию Гунько, которого накануне поймали на получении части взятки в размере 85 тыс. дол.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила 9 августа, не указывая имени народного избранника, однако из контекста ясно, что речь идет о Гунько.

В ведомстве напомнили, что накануне действующего нардепа и двух его пособников (один – помощник народного избранника) задержали на получении 85 тыс. дол. неправомерной выгоды.

За что нардеп получил взятку

По данным следствия, народный депутат предложил предпринимателю получить под обработку землю. Эта земля была в сфере управления госпредприятий: речь идет о Национальной академии аграрных наук Украины. Свои "услуги" депутат оценил в расчете 130 долл./га земли.

Так, по договоренностям, народному избраннику должны были быть переданы 221 тыс. дол. взятки за предоставление для обработки пашни одного из госпредприятий площадью 1700 га. Полученные политиком 85 тыс. дол. были лишь авансом, переданным до начала возделывания земель.

"Во время передачи "аванса" нардепа и двух его пособников разоблачили "на горячем". В этот же день нардепу сообщили о подозрении", — отметили в НАБУ.

Там добавили, что расследование данных фактов начато по заявлению предпринимателя, у которого требовали взятку.

Взятка для нардепа Анатолия Гунько / Фото: Національне антикорупційне бюро України

Взятка для нардепа Анатолия Гунько / Фото: Національне антикорупційне бюро України Взятка для нардепа Анатолия Гунько / Фото: Національне антикорупційне бюро України ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Пришел человек и поставил". Нардепы "Слуг народа" попали во "взяточный" скандал

Напомним, ТСН.ua собрал 10 скандалов с депутатами от "Слуги народа": взятки, коррупция, выезд на отдых за границу и бегство из Украины.

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