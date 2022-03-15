"Позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российской силы", — Байден

Президент заверил, что США окажут гуманитарную помощь для спасения украинцев.
Президент США Джо Байден обещает поддержку Украине и ее гражданам в борьбе против России.
Об этом Байден написал в твиттере.
"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российской силы. Мы пришлем деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизнь украинцев. Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями", — отметил президент.
Раньше США утвердили предоставление Украине помощи на 13,6 млрд долларов.
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