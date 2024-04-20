Поздравила оригинально: Безуглая разнесла своего коллегу по комитету в день его рождения – причина

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала своего коллегу по комитету Александра Федиенко в день его рождения, 20 апреля.

Пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

Так, Безуглая отметила, что Александр Федиенко не мобилизовался в ряды ВСУ, несмотря на то, что даже прошел военно-врачебную комиссию и публично писал об этом.

"Член Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в честь своего Дня рождения поменял фото. Милитари, шеврон связи — нет, Александр Федиенко не мобилизовался, хотя даже прошел ВВК и публично писал об этом. Как ни один из 16 мужчин в Комитете (у нас 20 членов, из них 16 мужчин, все призывного возраста, ни один). Это так, видимо, по его мнению, нужно и достаточно в 2024 году показать солидарность с избирателями после заговоренного на месяце закона о мобилизации, в растягивании рассмотрения которого Александр активно участвовал и помогал Заветневичу, председателю комитета", — написала Безугла.

Нардепка также добавила, что Александр Федиенко – подписант непроголосованного постановления об его увольнении и основной автор и активный лоббист законопроекта 8087 ("О защите информационной инфраструктуры" – ред.).



"Комитет – не абстрактный, это группа из 20 нардепов, у которых через 10 дней после "мобилизации" было одно заседание и то онлайн, при этом эту неделю пленарных заседаний не было, так что можем два часа онлайн поделить на 6 дней и получим. .. 20 мин работы в день. Конечно, можно говорить, что члены комитета работают не только на заседаниях и это так, но сила решений и контроля, сила мандата для решения критических проблем есть только при условии работы Комитета, который практически отсутствует. В войну…", — добавила Марьяна Безуглая.

Напомним, Безуглая раскритиковала работу коллег по комитету и "наехала" на своего шефа.

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