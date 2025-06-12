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Поздравление от Рубио с днем России: Сибига сделал жесткое заявление
Глава МИД назвал неприемлемым любое вознаграждение страны-агрессора.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал тот факт, что «некоторые страны» поздравили российский народ с днем РФ на фоне продолжающейся агрессии против украинцев.
Свое заявление Сибига озвучил журналистам на полях министерской встречи в формате «Веймар+» в Риме.
"Мне, как министру страны, которая воюет, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора. Которые публично поздравляли Россию с национальным праздником. Поздравляли страну-агрессора», — высказался глава МИД Украины.
Он акцентировал на невозможности какого-либо вознаграждения России — страны-агрессора.
«И я имею моральное право это озвучивать», — подчеркнул Сибига.
Напомним, на сайте Государственного департамента США появилось заявление госсекретаря Марко Рубио, где он поздравил россиян с днем РФ. Он также заявил, что США «стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью достижения прочного мира между Россией и Украиной».
Заметим, по результатам февральского опроса подконтрольного Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения, около 67% опрошенных россиян поддерживают войну против Украины, а 65% считают, что боевые действия «идут хорошо» для Москвы.
Что празднуют в день России?
День России — это государственный праздник Российской Федерации. Его установили в память о принятии Декларации о государственном суверенитете РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) — это произошло 12 июня 1990 года. В этот день РФ официально провозгласила независимость от СССР.