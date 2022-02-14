Пожали друг другу руки и начали встречу: Зеленский принял Шольца в Мариинском дворце

Это первый визит Олафа Шольца в Украину в должности канцлера Германии.

В Украину в понедельник, 14 февраля, с рабочим визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Украины Владимир Зеленский принял германского политика в Мариинском дворце.

Видео встречи была опубликована на официальной странице Офиса президента.

На видео видно, как к Мариинскому дворцу подъехал кортеж немецкого канцлера, тем временем украинский президент ждал Шольца у здания. Во время встречи они поздоровались и пожали друг другу руки. После этого Владимир Зеленский и Олаф Шольц вошли в помещение, где начали переговоры.

Как сообщили в пресс-службе ОП, после завершения встречи состоятся украино-германские переговоры под руководством Владимира Зеленского и Олафа Шольца. По итогам переговоров лидер Украины и глава немецкого правительства проведут брифинг с представителями СМИ.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибыл в Киев. Это его первый официальный визит в Украину. Перед поездкой в Украину Шольц заявил, что Берлин ожидает от Кремля деэскалации в ситуации с Украиной.

Стоит отметить, что сразу после визита в Украину глава немецкого правительства намерен поехать в Россию, где встретится с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

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